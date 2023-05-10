【１面トップ】

〔朝日〕プーチン氏「再び真の戦争に」 米欧を批判「悲劇招いた」 戦勝記念日演説▽戦況触れず 苦境浮き彫り

〔毎日〕プーチン氏 軍事作戦正当化 攻撃警戒 行事縮小 対独戦勝記念日▽キーウにミサイル

〔読売〕プーチン氏「戦果」触れず 戦勝記念日 ウクライナ 露軍 手詰まりか 侵略 米欧に責任転嫁

〔日経〕米景気に３つの崖 軟着陸へ迫る試練 銀行は融資を厳格化 細る家計の余剰貯蓄 政府債務で駆け引き

〔産経〕プーチン氏 侵略継続を強調 「露への戦争」と米欧非難 戦勝記念日演説 「祖国防衛」称し正当化▽反戦機運を警戒 愛国心鼓舞

〔東京〕入管法改正案 衆院通過 野党、参院に対案提出▽政府案 強制送還を容易に 野党案 独立委で難民認定

【他の１面独自記事】

◆面会制限 ５類で緩和拡大 コロナ・病院 一般患者「禁止」１割 本紙調査（毎日）

◆ＡＩ「教育に影響」明記 Ｇ７教育相宣言 原案（読売）

【共通ニュース】

◆マイナで証明書 一時停止 政府要請 コンビニで誤交付

◆ＡＩ戦略会議設置 表明 首相「潜在力・リスク 議論」

◆「日韓、新しい未来へ」 就任１年・尹大統領 閣議で強調

◆実質賃金１２カ月連続減 ３月もマイナス２．９％ 春闘影響焦点（続）