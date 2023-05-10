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１０日の朝刊（都内最終版）☆１

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１０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月10日07時02分

【１面トップ】
〔朝日〕プーチン氏「再び真の戦争に」　米欧を批判「悲劇招いた」　戦勝記念日演説▽戦況触れず　苦境浮き彫り
〔毎日〕プーチン氏　軍事作戦正当化　攻撃警戒　行事縮小　対独戦勝記念日▽キーウにミサイル
〔読売〕プーチン氏「戦果」触れず　戦勝記念日　ウクライナ　露軍　手詰まりか　侵略　米欧に責任転嫁
〔日経〕米景気に３つの崖　軟着陸へ迫る試練　銀行は融資を厳格化　細る家計の余剰貯蓄　政府債務で駆け引き
〔産経〕プーチン氏　侵略継続を強調　「露への戦争」と米欧非難　戦勝記念日演説　「祖国防衛」称し正当化▽反戦機運を警戒　愛国心鼓舞
〔東京〕入管法改正案　衆院通過　野党、参院に対案提出▽政府案　強制送還を容易に　野党案　独立委で難民認定
【他の１面独自記事】
◆面会制限　５類で緩和拡大　コロナ・病院　一般患者「禁止」１割　本紙調査（毎日）
◆ＡＩ「教育に影響」明記　Ｇ７教育相宣言　原案（読売）
【共通ニュース】
◆マイナで証明書　一時停止　政府要請　コンビニで誤交付
◆ＡＩ戦略会議設置　表明　首相「潜在力・リスク　議論」
◆「日韓、新しい未来へ」　就任１年・尹大統領　閣議で強調
◆実質賃金１２カ月連続減　３月もマイナス２．９％　春闘影響焦点（続）

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