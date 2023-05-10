【ジャカルタ時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議が１０日午前（日本時間同）、インドネシア東部フローレス島のラブアンバジョで開幕した。政情不安が続くミャンマー情勢や、オブザーバー参加している東ティモールのＡＳＥＡＮ加盟に向けた段取りなどについて１１日まで議論する。国軍が実権を掌握しているミャンマーは会議に招待されていない。

議長国インドネシアのジョコ大統領は冒頭「われわれは結束することによって、（この地域に）平和と経済成長をもたらす中心的な役割を果たすことができる」などとあいさつした。