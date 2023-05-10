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ＡＳＥＡＮ首脳会議が開幕　ミャンマー問題など議論―インドネシア

2023年05月10日12時09分

１０日、インドネシア東部ラブアンバジョで集合写真を撮る東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳（ＡＦＰ時事）

１０日、インドネシア東部ラブアンバジョで集合写真を撮る東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳（ＡＦＰ時事）

  • ９日、インドネシアのラブアンバジョで、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議を控え警備する警察官（ＡＦＰ時事）

　【ジャカルタ時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議が１０日午前（日本時間同）、インドネシア東部フローレス島のラブアンバジョで開幕した。政情不安が続くミャンマー情勢や、オブザーバー参加している東ティモールのＡＳＥＡＮ加盟に向けた段取りなどについて１１日まで議論する。国軍が実権を掌握しているミャンマーは会議に招待されていない。
　議長国インドネシアのジョコ大統領は冒頭「われわれは結束することによって、（この地域に）平和と経済成長をもたらす中心的な役割を果たすことができる」などとあいさつした。

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