原発延長法案、参院審議入り
2023年05月10日10時17分
既存原発の「６０年超」運転を事実上可能にする「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）脱炭素電源法案」は、１０日の参院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。政府・与党は今国会中の成立を目指す。
原発延長法案、参院審議入り
2023年05月10日10時17分
既存原発の「６０年超」運転を事実上可能にする「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）脱炭素電源法案」は、１０日の参院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。政府・与党は今国会中の成立を目指す。
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