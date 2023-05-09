ＮＹ株、続落
2023年05月09日22時58分
【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題の行方を巡る警戒感から売りが先行し、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比６４．８９ドル安の３万３５５３．８０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６３．７４ポイント安の１万２１９３．１８。
ＮＹ株、続落
2023年05月09日22時58分
【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題の行方を巡る警戒感から売りが先行し、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比６４．８９ドル安の３万３５５３．８０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６３．７４ポイント安の１万２１９３．１８。
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ウォール・ストリート・ジャーナル