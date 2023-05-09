ＮＹ円、１３５円台前半
2023年05月09日22時28分
【ニューヨーク時事】９日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米連邦債務上限を巡るバイデン大統領と議会指導部による協議の行方をにらみ、１ドル＝１３５円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１３５円１０～２０銭と、前日午後５時比０１銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３５円台前半
2023年05月09日22時28分
【ニューヨーク時事】９日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米連邦債務上限を巡るバイデン大統領と議会指導部による協議の行方をにらみ、１ドル＝１３５円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１３５円１０～２０銭と、前日午後５時比０１銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル