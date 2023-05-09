【ロンドン時事】連休明け９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金融システムに対する懸念がくすぶる中、１ドル＝１３４円台後半で小動きとなった。正午現在は１３４円７５～８５銭と、前週末午後４時比０５銭の円高・ドル安。