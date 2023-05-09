オリックスが投手戦を制した。八回にゴンザレスと佐野皓がともにソロ本塁打を放って２点を先行。宮城は制球良く投げ、４安打に抑えて今季初完封で４勝目をマークした。楽天は２連敗。早川が八回に２本塁打を浴び、打線も元気がなかった。