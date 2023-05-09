宮城が４勝目 プロ野球・楽天―オリックス
2023年05月09日20時42分
オリックスが投手戦を制した。八回にゴンザレスと佐野皓がともにソロ本塁打を放って２点を先行。宮城は制球良く投げ、４安打に抑えて今季初完封で４勝目をマークした。楽天は２連敗。早川が八回に２本塁打を浴び、打線も元気がなかった。
宮城が４勝目 プロ野球・楽天―オリックス
2023年05月09日20時42分
オリックスが投手戦を制した。八回にゴンザレスと佐野皓がともにソロ本塁打を放って２点を先行。宮城は制球良く投げ、４安打に抑えて今季初完封で４勝目をマークした。楽天は２連敗。早川が八回に２本塁打を浴び、打線も元気がなかった。
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