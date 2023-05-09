【ニューデリー時事】パキスタン警察によると、最大野党「パキスタン正義運動（ＰＴＩ）」の党首イムラン・カーン前首相（７０）が９日、逮捕された。クリケットの元スター選手で、現政権批判を繰り返すカーン氏の人気は依然高いだけに、逮捕により政治の混迷が一層深まることは必至だ。