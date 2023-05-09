円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年05月09日18時28分
【ロンドン時事】連休明け９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、１０日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表を控えて方向感のない取引となり、１ドル＝１３４円台後半で推移した。午前９時現在は１３４円７５～８５銭と、前週末午後４時比０５銭の円高・ドル安。
円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年05月09日18時28分
【ロンドン時事】連休明け９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、１０日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表を控えて方向感のない取引となり、１ドル＝１３４円台後半で推移した。午前９時現在は１３４円７５～８５銭と、前週末午後４時比０５銭の円高・ドル安。
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