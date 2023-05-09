プロ野球速報 （９日）
2023年05月09日18時29分
＜セ＞
巨 人 － ＤｅＮ（１８時、ハードオフ新潟）
広 島 ０－０ 中 日（２回表、長良川）
ヤクル ０－０ 阪 神（２回表、甲子園）
＜パ＞
オリッ ０－０ 楽 天（２回裏、楽天モバイルパーク宮城）
ロッテ １－０ 西 武（２回表、ベルーナドーム）
日ハム ０－０ ソフト（２回表、リブワーク藤崎台）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （９日）
2023年05月09日18時29分
＜セ＞
巨 人 － ＤｅＮ（１８時、ハードオフ新潟）
広 島 ０－０ 中 日（２回表、長良川）
ヤクル ０－０ 阪 神（２回表、甲子園）
＜パ＞
オリッ ０－０ 楽 天（２回裏、楽天モバイルパーク宮城）
ロッテ １－０ 西 武（２回表、ベルーナドーム）
日ハム ０－０ ソフト（２回表、リブワーク藤崎台）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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