新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ「５類」に移行したことを受け、国会は９日、感染拡大前の状態に戻り「正常化」した。衆院本会議は、採決時以外でも全議員が議場に着席できるようになった。自民党は国会内で開いていた代議士会を約３年ぶりに再開した。