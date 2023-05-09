航空各社は９日、ゴールデンウイーク期間（４月２９日～５月７日）の搭乗者数を発表した。国際線は全日空が前年比２．７５倍の約１６万３５００人、日本航空は２．３０倍の約１５万１７００人だった。ただ、新型コロナウイルス感染拡大前の２０１８年と比較すると、両社とも６５％程度にとどまった。