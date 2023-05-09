セ・リーグ公示（９日） プロ野球
2023年05月09日16時11分
【出場選手登録】▽ヤクルト・エスピナル投手▽巨人・ロペス投手、菊田拡和内野手、岡田悠希外野手
セ・リーグ公示（９日） プロ野球
2023年05月09日16時11分
【出場選手登録】▽ヤクルト・エスピナル投手▽巨人・ロペス投手、菊田拡和内野手、岡田悠希外野手
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
日本選手の成績（８日） 米大リーグ(05/09 16:23)
米大リーグ試合結果（８日）(05/09 16:16)
パ・リーグ公示（９日） プロ野球(05/09 16:12)
セ・リーグ公示（９日） プロ野球(05/09 16:11)
ＮＢＡプレーオフ（８日）(05/09 16:00)
体力充実、常時入賞争い 角田、３年目の変化―Ｆ１(05/09 15:42)
ハンソン「１００％でプレー」 プロ野球・日本ハム(05/09 15:35)
二塁打２本で勝利に貢献 大谷、いずれも適時打―米大リーグ(05/09 15:33)
八村、２得点 レーカーズは３勝目―ＮＢＡプレーオフ(05/09 15:32)
鈴木、しぶとく 米大リーグ(05/09 15:24)
加納、男子エペで世界１位 フェンシング(05/09 14:32)
ＮＨＬプレーオフ（８日）(05/09 14:31)
大谷、２二塁打２打点 鈴木は１安打―米大リーグ(05/09 13:21)
８日の日本選手 米大リーグ(05/09 13:14)
荒竹ら初戦突破 男子世界ボクシング(05/09 10:15)
禁止薬物の提供認める 新反ドーピング法、初適用で(05/09 09:57)
欧州サッカー各国リーグ（８日）(05/09 09:26)
畑岡、１５位変わらず 女子ゴルフ世界ランク(05/09 08:16)
レッドソックスの吉田が週間ＭＶＰ 連続試合安打は１６に―米大リーグ(05/09 07:54)
三笘「評価できない」 イングランド・サッカー(05/09 07:19)
三笘はフル出場 イングランド・サッカー(05/09 07:18)
阿部きょうだい連覇 丸山、一二三に屈す―世界柔道(05/09 07:07)
丸山、牙城崩せず 世界柔道(05/09 07:01)
豪快かつ多彩に 幅を広げた阿部詩―世界柔道(05/09 06:54)
作戦とスタイル貫く 宿敵沈めた阿部一―世界柔道(05/09 06:53)
情熱あふれる世界王者 「ＰＨＩＬ ＷＩＺＡＲＤ」―ブレイキン(05/09 05:10)
大谷のＷＢＣ着用ユニホーム１７００万円 オークションサイトで落札―米大リーグ(05/08 23:58)
宮本が優勝 アジア重量挙げ(05/08 23:12)
阿部詩、進化止まらず 「らしさ」求めて―世界柔道(05/08 22:44)
照ノ富士、夏場所出場へ ４場所連続休場中―大相撲(05/08 20:48)