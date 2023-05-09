女子ゴルフの最新世界ランキングが８日付で発表され、畑岡奈紗は前週と同じ１５位だった。古江彩佳も１９位で変わらず、山下美夢有が２２位、笹生優花は３５位、渋野日向子は３８位。

１位はネリー・コルダ（米国）。 （時事）