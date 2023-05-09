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首相動静（５月９日）

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首相動静（５月９日）

2023年05月09日19時26分

　午前７時２２分、公邸発。同２３分、官邸着。同２５分から同８時１６分まで、官房副長官。
　午前８時２４分から同３７分まで、閣議。同４４分から同５８分まで、官房副長官。同９時２４分から同５０分まで、木原官房副長官。
　午前１０時１２分、官邸発。
　午前１０時２０分、皇居着。春の叙勲大綬章親授式。
　午前１０時４４分、皇居発。
　午前１０時５５分、官邸着。同１１時１１分から同２７分まで、木原官房副長官。
　午前１１時２８分から同３８分まで、谷喜久郎メイシス地域創生研究会代表理事。
　午前１１時４６分から同５６分まで、木原、栗生俊一両官房副長官、藤井健志官房副長官補、、森昌文両首相補佐官、松尾泰樹内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長。
　午後０時３２分から同４７分まで、岸田一夫茨城県鉾田市長らの表敬。自民党衆院議員ら同席。同５１分、官邸発。同５３分、国会着。同５５分、参院第４３委員会室へ。同５６分から同５７分まで、厚生労働相。同１時、参院厚生労働委員会開会。
　午後２時１０分、参院厚労委を途中退席し、同１７分、院内大臣室へ。
　午後２時２２分、同室を出て、同３６分、衆院第１５委員室へ。同３７分から同３８分まで、財務相。同４２分、衆院財務金融委員会再開。
　午後４時７分、衆院財務金融委散会。同８分、国会発。同１０分、官邸着。
　午後４時５６分から同５時１０分まで、自民党デジタル社会推進本部長から人工知能（ＡＩ）に関する提言書受け取り。
　午後６時５０分、官邸発。
　午後７時９分、東京・銀座の日本料理店「加賀屋銀座店」着。

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