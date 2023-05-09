独立国家共同体（ＣＩＳ）
2023年05月09日07時18分
独立国家共同体（ＣＩＳ） １９９１年のソ連崩壊に伴い、旧ソ連構成国によって創設された。９３年の加盟国は、ソ連を構成した１５カ国のうちバルト３国を除く１２カ国だったが、ロシアと戦争になったジョージア（グルジア）が２００９年に脱退、１４年にクリミア半島を奪われたウクライナも絶縁状態。２２年１０月の首脳会議にはモルドバも参加しなかった。（時事）
独立国家共同体（ＣＩＳ）
2023年05月09日07時18分
独立国家共同体（ＣＩＳ） １９９１年のソ連崩壊に伴い、旧ソ連構成国によって創設された。９３年の加盟国は、ソ連を構成した１５カ国のうちバルト３国を除く１２カ国だったが、ロシアと戦争になったジョージア（グルジア）が２００９年に脱退、１４年にクリミア半島を奪われたウクライナも絶縁状態。２２年１０月の首脳会議にはモルドバも参加しなかった。（時事）
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