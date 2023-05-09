【１面トップ】

〔朝日〕コロナ５類 新たな日常 仕切り撤去 宴会場を再開 脱マスク じわり １千人調査

〔毎日〕中国国境 未来映す街 「生産年齢」急減 若者は大都市流出 ベトナム人受け入れ 制度化〔世界人口 考〕

〔読売〕日韓レーダー接続 合意へ 来月 北発射を即時共有 米国経由 迎撃能力を強化

〔日経〕ＥＶ電池 ＣＯ２排出開示 車体購入補助の要件追加 経産省 来年度から ＥＵと足並み

〔産経〕「探究型」で学び牽引 情報化に対応 脱「詰め込み」 生徒が発表し議論 重要なのは「問い」 「刺激与え続ける」〔教育格差時代〕

〔東京〕防衛費増の財源に疑問符 コロナで膨張の剰余金 前提 ２０年度 ４兆５０００億円 １５年度は２５００億円

【共通ニュース】

◆シャトル外交 評価温度差 日韓政界、会談結果を歓迎 韓国メディア 批判目立つ

◆ロシア 重苦しい戦勝記念日 ウクライナの攻撃警戒 各地でパレード中止 侵攻の「成果」示せず 参加兵士・軍用車 大幅減か

◆ワグネル 戦闘継続か バフムト「露が弾薬供給を約束」

◆ＬＧＢＴＱ法案 自民が「後退」修正案 サミット前の成立困難に

◆維新の勢いに危機感…立憲、衆院選での協力方針転換 中堅・若手の緊急提言うけ 泉氏「２００人擁立」方針（続）