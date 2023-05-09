石川で震度４
2023年05月09日05時57分
９日午前５時１４分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市と能登町で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝石川県珠洲市、能登町
震度３＝石川県七尾市、新潟県上越市、富山県射水市。
石川で震度４
2023年05月09日05時57分
９日午前５時１４分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市と能登町で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝石川県珠洲市、能登町
震度３＝石川県七尾市、新潟県上越市、富山県射水市。
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