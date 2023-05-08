首脳パートナー、宮島訪問 お好み焼きで昼食―広島サミット
2023年05月08日20時21分
政府は８日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で来日する首脳の配偶者らパートナーの日程を公表した。初日の１９日は、岸田文雄首相の裕子夫人の意向で茶道や和食を体験。広島県内の学生約１００人と交流する。２０日は、世界遺産の厳島神社で知られる宮島を訪れ、昼食に地元名物のお好み焼きを食べる予定だ。
最終日の２１日は、原爆で大きな被害を受け、その後復旧した庭園「縮景園」を訪問する。
首脳パートナー、宮島訪問 お好み焼きで昼食―広島サミット
2023年05月08日20時21分
政府は８日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で来日する首脳の配偶者らパートナーの日程を公表した。初日の１９日は、岸田文雄首相の裕子夫人の意向で茶道や和食を体験。広島県内の学生約１００人と交流する。２０日は、世界遺産の厳島神社で知られる宮島を訪れ、昼食に地元名物のお好み焼きを食べる予定だ。
最終日の２１日は、原爆で大きな被害を受け、その後復旧した庭園「縮景園」を訪問する。
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