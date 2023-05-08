ＮＰＢエンタープライズ新社長に吉岡氏 プロ野球
2023年05月08日19時11分
ＮＰＢエンタープライズは８日、西原研志社長（５１）が６月１日付で退任し、読売新聞東京本社野球事業部長の吉岡則雄氏（５４）が同日付で後任に就任すると発表した。
ＮＰＢエンタープライズ新社長に吉岡氏 プロ野球
2023年05月08日19時11分
ＮＰＢエンタープライズは８日、西原研志社長（５１）が６月１日付で退任し、読売新聞東京本社野球事業部長の吉岡則雄氏（５４）が同日付で後任に就任すると発表した。
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
照ノ富士、夏場所出場へ ４場所連続休場中―大相撲(05/08 20:48)
世界トップの技が再び Ｘゲームズ千葉、１２日開幕(05/08 20:08)
来季開幕は３月２９日 プロ野球(05/08 19:43)
阿部一、丸山が初戦突破 阿部詩も登場―世界柔道(05/08 19:38)
ＮＰＢエンタープライズ新社長に吉岡氏 プロ野球(05/08 19:11)
ハンソン内野手を獲得 プロ野球・日本ハム(05/08 18:41)
堺が今月の選考会欠場 トランポリン(05/08 18:28)
コロナ予防ガイドライン廃止 プロ野球(05/08 18:27)
闘志あふれるデクラーク 横浜に「勝者のマインド」注入―ラグビー・リーグワン(05/08 18:26)
古賀「五輪へ全員で」 サーブ強化に特別チーム―バレーボール女子(05/08 18:05)
Ｊリーグ出場停止選手（８日）(05/08 18:01)
「五輪政治化に反対」 ロシア問題で中国首相(05/08 17:29)
千葉Ｊ富樫「３冠目指す」 １２日からチャンピオンシップ―バスケＢリーグ(05/08 17:27)
立大・沖、強い気持ちで初完封 東京六大学野球(05/08 17:12)
法大が早大に雪辱 立大、今季初勝利―東京六大学野球(05/08 17:11)
Ｗ杯メンバーに松木、チェイスら サッカーＵ２０日本代表(05/08 16:45)
パ・リーグ公示（８日） プロ野球(05/08 16:45)
日本選手の成績（７日） 米大リーグ(05/08 16:32)
ＮＨＬプレーオフ（７日）(05/08 16:05)
米大リーグ試合結果（７日）(05/08 15:59)
セ・リーグ公示（８日） プロ野球(05/08 15:51)
パ・リーグ公示（８日） プロ野球(05/08 15:49)
９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(05/08 15:49)
９日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(05/08 15:47)
西岡は３２位 男子テニス世界ランク(05/08 15:43)
パが追加日程発表 プロ野球(05/08 15:24)
ダル、バウアーを高く評価 日本球界に「必要な人」―米大リーグ(05/08 15:20)
主な日本選手の成績（７日） 欧州サッカー(05/08 14:49)
ＮＢＡプレーオフ（７日）(05/08 14:24)
好発進支える吉井新監督 対話重視、起用は積極的に―プロ野球・ロッテ(05/08 14:23)