ＮＰＢエンタープライズ新社長に吉岡氏 プロ野球
2023年05月08日19時11分
ＮＰＢエンタープライズは８日、西原研志社長（５１）が６月１日付で退任し、読売新聞東京本社野球事業部長の吉岡則雄氏（５４）が同日付で後任に就任すると発表した。
ＮＰＢエンタープライズ新社長に吉岡氏 プロ野球
2023年05月08日19時11分
ＮＰＢエンタープライズは８日、西原研志社長（５１）が６月１日付で退任し、読売新聞東京本社野球事業部長の吉岡則雄氏（５４）が同日付で後任に就任すると発表した。
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