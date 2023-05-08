総統選に前台北市長擁立へ 台湾野党・民衆党
2023年05月08日19時00分
【台北時事】台湾の野党・民衆党は８日、来年１月１３日に実施される総統選に向けた党内予備選の立候補届け出を締め切った。党主席（党首）の柯文哲・前台北市長（６３）以外に届け出はなく、柯氏が党公認候補として出馬することが事実上決まった。
総統選に前台北市長擁立へ 台湾野党・民衆党
2023年05月08日19時00分
【台北時事】台湾の野党・民衆党は８日、来年１月１３日に実施される総統選に向けた党内予備選の立候補届け出を締め切った。党主席（党首）の柯文哲・前台北市長（６３）以外に届け出はなく、柯氏が党公認候補として出馬することが事実上決まった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル