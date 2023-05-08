Ｊリーグ出場停止選手（８日）
2023年05月08日18時01分
【Ｊ１】（第１３節）
▽Ｃ大阪・上門知樹▽福岡・小田逸稀
【Ｊ２】（第１５節）
▽いわき・宮本英治▽熊本・粟飯原尚平▽大分・デルラン
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