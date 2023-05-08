ロシア製戦闘機墜落、３人死亡 インド
2023年05月08日17時30分
【ニューデリーＡＦＰ時事】インド西部ラジャスタン州で８日、インド空軍のロシア製ミグ２１戦闘機が民家に墜落し、警察によると住民３人が死亡した。空軍によれば、パイロットは緊急脱出し、軽傷という。事故原因究明のための調査委員会が設置された。
ロシア製戦闘機墜落、３人死亡 インド
2023年05月08日17時30分
【ニューデリーＡＦＰ時事】インド西部ラジャスタン州で８日、インド空軍のロシア製ミグ２１戦闘機が民家に墜落し、警察によると住民３人が死亡した。空軍によれば、パイロットは緊急脱出し、軽傷という。事故原因究明のための調査委員会が設置された。
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ウォール・ストリート・ジャーナル