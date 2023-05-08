ＩＰＥＦ、シンガポールで首席会合 初の閣僚合意へ地ならし
2023年05月08日16時00分
【ワシントン時事】米国が提唱する経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）」の首席交渉官会合が８日、シンガポールで１５日までの日程で始まった。日米など１４カ国が２７日に米ミシガン州デトロイトで開く閣僚級会合での初めての成果につなげるため、地ならしを進める。
ＩＰＥＦ、シンガポールで首席会合 初の閣僚合意へ地ならし
2023年05月08日16時00分
【ワシントン時事】米国が提唱する経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）」の首席交渉官会合が８日、シンガポールで１５日までの日程で始まった。日米など１４カ国が２７日に米ミシガン州デトロイトで開く閣僚級会合での初めての成果につなげるため、地ならしを進める。
こんな記事も
国際用語
国際
ロシア、中国に高濃縮ウラン 増殖炉用に３年間提供―香港メディア(05/08 16:02)
ＩＰＥＦ、シンガポールで首席会合 初の閣僚合意へ地ならし(05/08 16:00)
観光ボート転覆、２２人死亡 インド(05/08 13:59)
金鉱山で火災、２７人死亡 ペルー(05/08 13:57)
環境政策批判で躍進 農民政党、上院で第１党狙う―オランダ(05/08 13:32)
首脳会談で「一歩進んだ」 岸田氏の謝罪なしに不満―韓国紙(05/08 11:16)
車がバス停突入、７人死亡 国境の町、移民も犠牲―米南部(05/08 09:25)
バイデン氏、米議会に協議方法提示へ 債務上限問題で―財務長官(05/08 08:22)
国王戴冠で祝賀コンサート ウィンザー城に２万人―英(05/08 07:50)
タイ革新系政党に勢い 最大野党は伸び悩み―下院総選挙まで１週間(05/08 07:08)
岸田首相訪韓・識者談話(05/08 07:07)
岸田首相の「助け船」に安堵 「謝罪言及なし」には批判も―韓国(05/08 07:06)
バイデン氏の高齢「不安」７割 米世論調査―２４年大統領選(05/08 05:40)
「ロシア国防省から弾薬供給」 撤退宣言のワグネル創設者(05/07 23:56)
シリア復帰承認 １０年以上の孤立脱却―アラブ連盟(05/07 23:15)
国王戴冠祝い野外パーティー 英全土７万カ所で「ランチ」(05/07 23:03)
夕食会で信頼構築 焼き肉・伝統酒でもてなし―日韓首脳(05/07 22:24)
王室廃止派リーダー釈放 英(05/07 21:20)
歓迎と糾弾が交錯 大統領府前は厳戒態勢―ソウル(05/07 20:32)
ＩＡＥＡが警告 「予測不能で危険」―ザポロジエ原発(05/07 19:27)
生存原告１人が受け取り意向 徴用訴訟、財団から賠償相当額―韓国(05/07 17:52)
スーダン停戦順守を協議 対立双方、サウジ入り(05/07 17:14)
バフェット氏、商社との協業に期待 対日投資拡大も(05/07 15:29)
米テキサスの商業施設で銃乱射、８人死亡 ７人負傷(05/07 13:45)
極超音速ミサイル、初の迎撃 ウクライナ、西側供与のパトリオットで(05/07 07:34)
部族衝突で５４人死亡 インド、デモ隊が暴徒化(05/07 07:14)
中国、高速鉄道の整備急ピッチ 総延長、新幹線の１０倍超―赤字路線続出で債務懸念(05/07 06:59)
ＷＨＯ、楽観論に警鐘 新型コロナ緊急事態終了(05/07 06:58)
労働市場にインフレ圧力 米、金融政策の運営難しく(05/07 06:57)
「物言う君主」、時に物議 母と異なるスタイル―チャールズ英国王(05/07 06:53)
ウォール・ストリート・ジャーナル