西岡は３２位 男子テニス世界ランク
2023年05月08日15時43分
男子テニスの最新世界ランキングが８日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前回から二つ上げて３２位だった。ダニエル太郎（エイブル）は変わらず１０９位で、綿貫陽介（フリー）は１１１位。１位はノバク・ジョコビッチ（セルビア）。 （時事）
西岡は３２位 男子テニス世界ランク
2023年05月08日15時43分
男子テニスの最新世界ランキングが８日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前回から二つ上げて３２位だった。ダニエル太郎（エイブル）は変わらず１０９位で、綿貫陽介（フリー）は１１１位。１位はノバク・ジョコビッチ（セルビア）。 （時事）
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