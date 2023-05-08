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金鉱山で火災、２７人死亡　ペルー

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金鉱山で火災、２７人死亡　ペルー

2023年05月08日13時57分

７日、ペルー南部ヤナキウアの金鉱山で起きた火災の犠牲者を運び出す警察官（ペルー国家警察提供）（ＡＦＰ時事）

７日、ペルー南部ヤナキウアの金鉱山で起きた火災の犠牲者を運び出す警察官（ペルー国家警察提供）（ＡＦＰ時事）

　【ヤナキウア（ペルー）ＡＦＰ時事】ペルー南部ヤナキウアにある金鉱山で火災が発生し、少なくとも２７人が死亡した。検察当局者が７日、地元テレビに語った。警察によると、電気系統のショートが原因という。

ピザ料理で店内炎上、２人死亡　酒を振りかけ点火―スペイン

　地元メディアは、爆発があった後に木材に引火し、火災につながったと報道。犠牲者らは地下約１００メートルの地点にいた。生存者の情報はなく、何人が事故当時、金鉱山内にいたかも確認されていない。

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