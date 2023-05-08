金鉱山で火災、２７人死亡 ペルー
2023年05月08日13時57分
【ヤナキウア（ペルー）ＡＦＰ時事】ペルー南部ヤナキウアにある金鉱山で火災が発生し、少なくとも２７人が死亡した。検察当局者が７日、地元テレビに語った。警察によると、電気系統のショートが原因という。
地元メディアは、爆発があった後に木材に引火し、火災につながったと報道。犠牲者らは地下約１００メートルの地点にいた。生存者の情報はなく、何人が事故当時、金鉱山内にいたかも確認されていない。
金鉱山で火災、２７人死亡 ペルー
2023年05月08日13時57分
【ヤナキウア（ペルー）ＡＦＰ時事】ペルー南部ヤナキウアにある金鉱山で火災が発生し、少なくとも２７人が死亡した。検察当局者が７日、地元テレビに語った。警察によると、電気系統のショートが原因という。
地元メディアは、爆発があった後に木材に引火し、火災につながったと報道。犠牲者らは地下約１００メートルの地点にいた。生存者の情報はなく、何人が事故当時、金鉱山内にいたかも確認されていない。
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ウォール・ストリート・ジャーナル