宮古島にＰＡＣ３配備 松野官房長官
2023年05月08日12時33分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット（ＰＡＣ３）を沖縄県宮古島市の空自宮古島分屯基地に配備すると明らかにした。北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射に備えた対応。ＰＡＣ３は陸自石垣駐屯地と同与那国駐屯地にも展開。松野氏は「適切な態勢を構築している。わが国の平和と安全確保に万全を期す」と強調した。
宮古島にＰＡＣ３配備 松野官房長官
2023年05月08日12時33分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット（ＰＡＣ３）を沖縄県宮古島市の空自宮古島分屯基地に配備すると明らかにした。北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射に備えた対応。ＰＡＣ３は陸自石垣駐屯地と同与那国駐屯地にも展開。松野氏は「適切な態勢を構築している。わが国の平和と安全確保に万全を期す」と強調した。
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