松野官房長官「地震、土砂災害に注意を」
2023年05月08日12時29分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、石川県能登地方で発生した地震に関し、「引き続き震度６強程度の地震や土砂災害の発生に十分注意いただきたい」と要請した。
「旅行者増えてきたのに」 キャンセル続出、観光に痛手―石川・能登地震
被害が大きかった珠洲市などでは６日夜に大雨警報が出され、気象庁が土砂災害に警戒するよう呼び掛けている。
松野官房長官「地震、土砂災害に注意を」
2023年05月08日12時29分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、石川県能登地方で発生した地震に関し、「引き続き震度６強程度の地震や土砂災害の発生に十分注意いただきたい」と要請した。
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