松野官房長官「地震、土砂災害に注意を」
2023年05月08日12時29分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、石川県能登地方で発生した地震に関し、「引き続き震度６強程度の地震や土砂災害の発生に十分注意いただきたい」と要請した。
「旅行者増えてきたのに」 キャンセル続出、観光に痛手―石川・能登地震
被害が大きかった珠洲市などでは６日夜に大雨警報が出され、気象庁が土砂災害に警戒するよう呼び掛けている。
松野官房長官「地震、土砂災害に注意を」
2023年05月08日12時29分
松野博一官房長官は８日の記者会見で、石川県能登地方で発生した地震に関し、「引き続き震度６強程度の地震や土砂災害の発生に十分注意いただきたい」と要請した。
「旅行者増えてきたのに」 キャンセル続出、観光に痛手―石川・能登地震
被害が大きかった珠洲市などでは６日夜に大雨警報が出され、気象庁が土砂災害に警戒するよう呼び掛けている。
こんな記事も
社会用語
社会
銀座の高級時計店に強盗 別の建造物侵入容疑で４人逮捕―警視庁(05/08 23:17)
駅で缶破裂、２人けが 男性「家で使う洗剤入れた」―警視庁(05/08 22:33)
「名探偵コナン」興収１００億円(05/08 21:47)
国内感染、新たに９４０１人 累計３３８２万人―新型コロナ(05/08 21:35)
６人目の遺体、身元判明 ３４歳整備員―陸自ヘリ事故(05/08 21:08)
コロナ５類、「平時」へ 仕切り撤去、戻る日常―感染対策は個人判断(05/08 20:01)
青葉被告、公判前手続き始まる 京都アニメーション放火―地裁(05/08 19:40)
小学校で異臭騒ぎ 児童５０人が体調不良―大阪(05/08 19:19)
学校での活用指針、早期策定 生成ＡＩ巡り―政府戦略チーム(05/08 19:10)
高市担当相「安全保障に支障」 海自の特定秘密漏えいで(05/08 19:02)
蟻田功氏死去 天然痘根絶を指揮、９６歳(05/08 18:44)
介護職員を殺人未遂容疑で逮捕 高齢女性に日常的暴行か―大阪府警(05/08 17:53)
富岡多恵子さん、遺族が死去日訂正(05/08 17:23)
空自Ｃ２輸送機がスーダンから帰任 退避邦人をジブチへ運ぶ(05/08 17:12)
石川県珠洲市、罹災証明書受け付け開始 住民「ほっとした」―能登地震(05/08 17:11)
ＧＷ旅客１１００万人 コロナ前の９４％に―ＪＲ各社(05/08 17:03)
投影機は「はま銀河」 横浜のプラネタリウム(05/08 17:02)
海賊版誘導サイト運営の男逮捕 映画投稿も、著作権法違反容疑―京都府警(05/08 16:08)
アイヌ遺骨、北海道に 豪から返還(05/08 15:43)
５類移行、通勤客ら歓迎 「マスク続ける」慎重姿勢も―新型コロナ・東京、名古屋(05/08 13:33)
特産品「七輪」も打撃 焼き窯また破損、再起図る―珠洲市の窯元―石川・能登地震(05/08 13:31)
松野官房長官「地震、土砂災害に注意を」(05/08 12:29)
宝石店強盗、２人目逮捕 ９９００万円相当奪った容疑―警視庁(05/08 12:03)
能登地方の大雨警報解除(05/08 11:37)
今年度のワクチン接種開始 高齢者ら年２回―新型コロナ(05/08 11:11)
動くガンダムとじゃんけん 横浜市〔地域〕(05/08 10:45)
にぎわい戻った陶器市 佐賀県有田町〔地域〕(05/08 10:43)
図書館で道具貸し出し 新潟県三条市〔地域〕(05/08 10:41)
アパートで男性殺害 容疑で５１歳男逮捕―青森県警(05/08 09:41)
自治体、コロナ相談窓口は維持 宿泊療養、認証店など終了(05/08 07:58)