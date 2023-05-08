男子ゴルフの最新世界ランキングが７日付で発表され、松山英樹は一つ下げて２２位だった。比嘉一貴は１００位、星野陸也は１２５位、金谷拓実は１４０位。１位はジョン・ラーム（スペイン）で変動はなかった。 （時事）