クラークがツアー初優勝 米男子ゴルフ
2023年05月08日10時41分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのウェルズ・ファーゴ選手権は７日、ノースカロライナ州シャーロットのクウェイルホロー・クラブ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、首位で出たウィンダム・クラーク（米国）が６８で回り、通算１９アンダーに伸ばしてツアー初優勝を飾った。
クラークがツアー初優勝 米男子ゴルフ
2023年05月08日10時41分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのウェルズ・ファーゴ選手権は７日、ノースカロライナ州シャーロットのクウェイルホロー・クラブ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、首位で出たウィンダム・クラーク（米国）が６８で回り、通算１９アンダーに伸ばしてツアー初優勝を飾った。
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