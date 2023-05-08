欧州サッカー・談話
2023年05月08日09時00分
◇誇りに思う
セルティック・ポステコグルー監督 チームを誇りに思う。選手は素晴らしい水準のパフォーマンスを維持した。試合へのアプローチは揺るぎないものだった。彼ら一人ひとりの功績だ。（時事）
欧州サッカー・談話
2023年05月08日09時00分
◇誇りに思う
セルティック・ポステコグルー監督 チームを誇りに思う。選手は素晴らしい水準のパフォーマンスを維持した。試合へのアプローチは揺るぎないものだった。彼ら一人ひとりの功績だ。（時事）
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