日本、チームＦＲで優勝 水泳ＡＳ
2023年05月07日23時48分
水泳アーティスティックスイミング（ＡＳ）のワールドカップ（Ｗ杯）は７日、フランスのモンペリエで行われ、混合チームのフリールーティン（ＦＲ）で日本が３９１．５８９６点で優勝した。（時事）
日本、チームＦＲで優勝 水泳ＡＳ
2023年05月07日23時48分
水泳アーティスティックスイミング（ＡＳ）のワールドカップ（Ｗ杯）は７日、フランスのモンペリエで行われ、混合チームのフリールーティン（ＦＲ）で日本が３９１．５８９６点で優勝した。（時事）
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