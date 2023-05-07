「ロシア国防省から弾薬供給」 撤退宣言のワグネル創設者
2023年05月07日23時56分
ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は７日、ウクライナ東部ドネツク州の激戦地バフムト情勢を巡り、「（ロシア国防省から）戦闘継続に必要な弾薬・武器の供給が約束された」とＳＮＳで主張した。プリゴジン氏は先に、緊張関係にある国防省が弾薬不足を解消しないとして、バフムトから１０日に撤退すると宣言していた。
「ロシア国防省から弾薬供給」 撤退宣言のワグネル創設者
2023年05月07日23時56分
ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は７日、ウクライナ東部ドネツク州の激戦地バフムト情勢を巡り、「（ロシア国防省から）戦闘継続に必要な弾薬・武器の供給が約束された」とＳＮＳで主張した。プリゴジン氏は先に、緊張関係にある国防省が弾薬不足を解消しないとして、バフムトから１０日に撤退すると宣言していた。
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