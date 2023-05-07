チャールズ国王の戴冠式参列のため訪英していた秋篠宮ご夫妻は７日夜、政府専用機で羽田空港に到着、帰国された。



〔写真特集〕秋篠宮ご一家

ご夫妻は４日に羽田空港を出発。６日にウェストミンスター寺院で行われた戴冠式に参列し、ロンドン郊外のスタンステッド空港から帰国の途に就いた。