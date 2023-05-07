秋篠宮ご夫妻、英から帰国
2023年05月07日20時54分
チャールズ国王の戴冠式参列のため訪英していた秋篠宮ご夫妻は７日夜、政府専用機で羽田空港に到着、帰国された。
ご夫妻は４日に羽田空港を出発。６日にウェストミンスター寺院で行われた戴冠式に参列し、ロンドン郊外のスタンステッド空港から帰国の途に就いた。
秋篠宮ご夫妻、英から帰国
2023年05月07日20時54分
チャールズ国王の戴冠式参列のため訪英していた秋篠宮ご夫妻は７日夜、政府専用機で羽田空港に到着、帰国された。
ご夫妻は４日に羽田空港を出発。６日にウェストミンスター寺院で行われた戴冠式に参列し、ロンドン郊外のスタンステッド空港から帰国の途に就いた。
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