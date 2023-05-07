中日が今季初３連勝 プロ野球・中日―巨人
2023年05月07日17時06分
中日が今季初の３連勝。七回に木下が同点二塁打。八回に石川昂が勝ち越し犠飛を放った。高橋宏は７回１失点。継投も決まり、田島が２年ぶりの白星。マルティネスは１０セーブ目。巨人は赤星が好投したが、大城卓のソロのみに終わり３連敗。
中日が今季初３連勝 プロ野球・中日―巨人
2023年05月07日17時06分
中日が今季初の３連勝。七回に木下が同点二塁打。八回に石川昂が勝ち越し犠飛を放った。高橋宏は７回１失点。継投も決まり、田島が２年ぶりの白星。マルティネスは１０セーブ目。巨人は赤星が好投したが、大城卓のソロのみに終わり３連敗。
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