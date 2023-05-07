大谷、安打なく大敗 米大リーグ・エンゼルス
2023年05月07日15時06分
エンゼルスの大谷は２試合連続無安打。六回先頭では初球を振り抜いて中堅に大きな飛球を放ったものの、フェンス手前で捕球された。
勝てば、ア・リーグ西地区で単独首位に立てた一戦で、先発デトマースが四回に突如崩れた。３点の先取を許し、主導権を握れず。それでも、ネビン監督は「彼はまだ２３歳で、学んでいるところ」と責めなかった。救援陣に離脱者が相次ぐ中、九回には７点を奪われ、大敗となった。（アナハイム時事）
大谷、安打なく大敗 米大リーグ・エンゼルス
2023年05月07日15時06分
エンゼルスの大谷は２試合連続無安打。六回先頭では初球を振り抜いて中堅に大きな飛球を放ったものの、フェンス手前で捕球された。
勝てば、ア・リーグ西地区で単独首位に立てた一戦で、先発デトマースが四回に突如崩れた。３点の先取を許し、主導権を握れず。それでも、ネビン監督は「彼はまだ２３歳で、学んでいるところ」と責めなかった。救援陣に離脱者が相次ぐ中、九回には７点を奪われ、大敗となった。（アナハイム時事）
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