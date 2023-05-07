陸上男子２０キロ競歩で世界選手権連覇の山西利和（愛知製鋼）が６日、ポルトガルのリオマイオールで行われた競技会の同種目に出場し、１時間２０分５８秒で３位に入った。山西はこのレースが今季初戦だった。

２０２１年東京五輪銅メダルの山西は、３連覇が懸かる８月の世界選手権（ブダペスト）代表に決まっている。（時事）