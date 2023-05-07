山西、今季初戦で３位 競歩
2023年05月07日14時12分
陸上男子２０キロ競歩で世界選手権連覇の山西利和（愛知製鋼）が６日、ポルトガルのリオマイオールで行われた競技会の同種目に出場し、１時間２０分５８秒で３位に入った。山西はこのレースが今季初戦だった。
２０２１年東京五輪銅メダルの山西は、３連覇が懸かる８月の世界選手権（ブダペスト）代表に決まっている。（時事）
山西、今季初戦で３位 競歩
2023年05月07日14時12分
陸上男子２０キロ競歩で世界選手権連覇の山西利和（愛知製鋼）が６日、ポルトガルのリオマイオールで行われた競技会の同種目に出場し、１時間２０分５８秒で３位に入った。山西はこのレースが今季初戦だった。
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