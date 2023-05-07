プロ野球速報 （７日）
2023年05月07日13時20分
＜セ＞
ＤｅＮ － ヤクル（１８時、神宮）
巨 人 － 中 日（１４時、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 － 広 島（雨天中止、マツダスタジアム）
＜パ＞
楽 天 ０－０ 日ハム（１回裏、エスコンフィールド）
ソフト － ロッテ（雨天中止、ゾゾマリン）
西 武 ０－１ オリッ（１回裏、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （７日）
2023年05月07日13時20分
＜セ＞
ＤｅＮ － ヤクル（１８時、神宮）
巨 人 － 中 日（１４時、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 － 広 島（雨天中止、マツダスタジアム）
＜パ＞
楽 天 ０－０ 日ハム（１回裏、エスコンフィールド）
ソフト － ロッテ（雨天中止、ゾゾマリン）
西 武 ０－１ オリッ（１回裏、京セラドーム大阪）
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