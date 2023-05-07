セ・リーグ公示（７日） プロ野球
2023年05月07日12時48分
【出場選手登録】▽巨人・赤星優志投手▽中日・清水達也投手
【同抹消】▽阪神・富田蓮投手▽中日・松葉貴大投手（再登録は１７日以降）
セ・リーグ公示（７日） プロ野球
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