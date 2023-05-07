米競馬の３歳３冠レース第１戦、第１４９回ケンタッキー・ダービー（ＧI、ダート約２０００メートル）は６日、ケンタッキー州ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場に１８頭が出走して行われ、日本から参戦したデルマソトガケ（クリストフ・ルメール騎乗）は６着だった。地方競馬の大井に所属するマンダリンヒーロー（木村和士騎乗）は１２着。米国のメイジが優勝した。 （時事）