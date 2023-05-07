６日の日本選手 米大リーグ
2023年05月07日08時42分
▽カブス・鈴木 マーリンズ戦に４番右翼で出場して４打数無安打、２三振。打率２割５分９厘。（時事）
６日の日本選手 米大リーグ
2023年05月07日08時42分
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