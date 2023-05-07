日韓首脳、午後に会談 岸田首相がソウル入り
2023年05月07日11時59分
【ソウル時事】岸田文雄首相は７日午前、初の韓国訪問のため政府専用機で羽田空港を出発し、同日昼にソウル入りした。午後に尹錫悦大統領と会談。首相は、両国関係の立て直しに前向きな尹氏と共に改善の流れを確かなものとしたい考えだ。８日に帰国する。
首相は出発前、首相公邸で記者団の取材に応じ、日韓間で最大の懸案となっていた元徴用工問題を含め、「大統領との信頼関係に基づき率直な意見交換を行いたい」と強調した。
日韓首脳、午後に会談 岸田首相がソウル入り
2023年05月07日11時59分
【ソウル時事】岸田文雄首相は７日午前、初の韓国訪問のため政府専用機で羽田空港を出発し、同日昼にソウル入りした。午後に尹錫悦大統領と会談。首相は、両国関係の立て直しに前向きな尹氏と共に改善の流れを確かなものとしたい考えだ。８日に帰国する。
首相は出発前、首相公邸で記者団の取材に応じ、日韓間で最大の懸案となっていた元徴用工問題を含め、「大統領との信頼関係に基づき率直な意見交換を行いたい」と強調した。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相訪韓・識者談話(05/08 07:07)
岸田首相の「助け船」に安堵 「謝罪言及なし」には批判も―韓国(05/08 07:06)
ＬＧＢＴ擁護、問われる日本 サミット前の法整備厳しく(05/08 07:03)
首相動静（５月７日）(05/07 22:34)
夕食会で信頼構築 焼き肉・伝統酒でもてなし―日韓首脳(05/07 22:24)
元徴用工、岸田首相「心痛む」 福島処理水で韓国視察団―尹氏、未来志向強調・日韓首脳会談(05/07 21:29)
日韓首脳、信頼構築アピール 「良い変化」「シャトルうれしい」(05/07 21:19)
歓迎と糾弾が交錯 大統領府前は厳戒態勢―ソウル(05/07 20:32)
生存原告１人が受け取り意向 徴用訴訟、財団から賠償相当額―韓国(05/07 17:52)
日韓首脳、午後に会談 岸田首相がソウル入り(05/07 11:59)
岸田首相、能登地震「引き続き注視」(05/07 09:41)
歴史認識、岸田首相の発言焦点 ７日訪韓、尹氏と会談(05/07 00:00)
首相動静（５月６日）(05/06 22:12)
林外相、ドローン攻撃「影響を注視」(05/06 09:15)
首相動静（５月５日）(05/05 23:30)
岸田首相、余震警戒呼び掛け 訪韓「状況見て適切判断」(05/05 23:29)
岸田首相が帰国(05/05 21:52)
原子力規制委の独立性確認 ＩＡＥＡ、処理水対応で(05/05 20:13)
地方交流の促進訴え ベトナム首相らと会談―自民・二階元幹事長(05/05 19:13)
対中ロ「秩序強化」へ協力 日シンガポール首脳が会談(05/05 16:59)
米主導ＩＰＥＦ、経済安保を優先 対中国、ＴＰＰと差別化(05/05 15:51)
共産・志位氏、中国大使と会談 「前向きの打開」提言(05/05 15:34)
足場固めか早期解散か 岸田首相判断、与野党が注視(05/05 07:09)
日仏、９日に２プラス２開催 インド太平洋やウクライナ議論へ(05/05 06:31)
グローバルサウス重視 岸田氏と共同歩調―ショルツ独首相(05/05 05:43)
岸田首相がシンガポールへ(05/05 01:45)
首相動静（５月４日）(05/04 23:18)
岸田首相、衆院解散「今は考えず」(05/04 23:15)
サミットへ「法の支配貫徹」 グローバルサウスと連携強化―岸田首相内外会見(05/04 22:55)
ウクライナ危機で温度差 岸田首相アフリカ４カ国歴訪(05/04 22:30)