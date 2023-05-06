最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた主将の酒井は「目標にしてきて、ずっと言ってきた。幸せ」とアジア制覇の味をかみしめた。身体能力の高い相手に球際で競り負けず、隙を見て積極的に攻撃参加。前半３０分ごろにはＤＦをかわして敵陣深くから鋭いクロス。興梠のボレーシュートは惜しくもクロスバーに阻まれたが、決定機を演出した。

４月上旬に右太もも裏の肉離れで離脱し、敵地の第１戦で復帰。この日は最後まで足を止めず、フル出場した。「リーグは続く。謙虚さを保ちながらもう一個レベルアップして、このレベルの相手としっかり戦えるようにならないといけない」。主将らしく貪欲に上を見据えた。