◇気持ちは前向き

吉田優利 ４オーバーは打ち過ぎだけど、気持ち的には前向き。（最終日は）全選手の中で一番いいプレーをしたい。

◇いい流れに

リ・ハナ アップダウンがあったけど、１７番のチップインバーディーがあした（最終日）に向けていい流れになる。