ワールドレディースゴルフ・談話
2023年05月06日19時28分
◇気持ちは前向き
吉田優利 ４オーバーは打ち過ぎだけど、気持ち的には前向き。（最終日は）全選手の中で一番いいプレーをしたい。
◇いい流れに
リ・ハナ アップダウンがあったけど、１７番のチップインバーディーがあした（最終日）に向けていい流れになる。
ワールドレディースゴルフ・談話
2023年05月06日19時28分
◇気持ちは前向き
吉田優利 ４オーバーは打ち過ぎだけど、気持ち的には前向き。（最終日は）全選手の中で一番いいプレーをしたい。
◇いい流れに
リ・ハナ アップダウンがあったけど、１７番のチップインバーディーがあした（最終日）に向けていい流れになる。
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