藤井六冠、３連覇に王手 将棋・叡王戦
2023年05月06日19時22分
将棋の藤井聡太叡王（２０）＝竜王、王位、棋王、王将、棋聖と合わせ六冠＝に菅井竜也八段（３１）が挑戦する第８期叡王戦５番勝負の第３局が６日、名古屋市で指され、先手の藤井六冠が１６３手で勝ち、２勝１敗とした。藤井六冠は叡王戦３連覇に王手をかけた。第４局は２８日に岩手県宮古市で指される。
藤井六冠、３連覇に王手 将棋・叡王戦
2023年05月06日19時22分
将棋の藤井聡太叡王（２０）＝竜王、王位、棋王、王将、棋聖と合わせ六冠＝に菅井竜也八段（３１）が挑戦する第８期叡王戦５番勝負の第３局が６日、名古屋市で指され、先手の藤井六冠が１６３手で勝ち、２勝１敗とした。藤井六冠は叡王戦３連覇に王手をかけた。第４局は２８日に岩手県宮古市で指される。
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