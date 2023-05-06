日本中央競馬会は６日、第２８回ＮＨＫマイルカップ（ＧI、７日、東京競馬場、芝１６００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、３月のファルコンステークス（ＧIII）２着のカルロヴェローチェが単勝５．４倍で１番人気となった。

昨年の朝日杯フューチュリティステークス（ＧI）を制したドルチェモアが５．５倍で続き、武豊騎乗のオオバンブルマイが６．０倍で３番人気、エエヤンが６．１倍の４番人気。