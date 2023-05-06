オリックスが逆転サヨナラ勝ち。１―３の九回２死満塁から森の２点右前打で追い付き、続く頓宮の右前打で決着をつけた。山本は７回２失点と粘り、４番手の比嘉が２勝目。西武は３連敗。試合を優位に進めたが、抑えの増田が崩れた。