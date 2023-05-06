国内では６日、新たに６２６７人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ約６９００人減少した。新たな死者は１０人。重症者は前日比１人増の７４人だった。

東京都では、新たに１０６２人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ８５３人減った。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ７人だった。